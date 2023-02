Maloya, Go ! Conférence : Maloya, nouvelle génération & Projection : Maloya, l’esprit des femmes Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 14 mars 2023, Nantes.

2023-03-14

Horaire : 19:00 22:00

Gratuit : oui

Depuis deux ans, Trempo propose de mettre l’accent sur une esthétique ou une scène émergente internationale, sous la forme de cycles à formats multiples. Une volonté curieuse de vous amener sur des chemins de traverse. Le maloya n’échappe pas à notre détecteur : (let’s) Go ! Le documentaire Maloya, l’esprit des femmes de Anne-Laure Lemancel et Séverine Nativel dresse le portrait sensible et grandeur nature de quatre artistes : Nathalie Natiembé, Christine Salem, Eat My Butterfly et Kaloune… Quatre héroïnes qui portent haut l’âme de leur île ! La projection sera précédée de la conférence Maloya, nouvelle génération, dans laquelle Anne-Laure Lemancel vous invite à la rencontre du maloya et de tous-toutes celles et ceux qui, aujourd’hui, le perpétuent, le réinventent et l’ouvrent au monde. Maloya, l’esprit des femmes de Anne-Laure Lemancel et Séverine Nativel (52’) – Riddim Production

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com