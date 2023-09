Visite guidée dans la Malouinière Malouinière Grand Fougeray Grand-Fougeray Catégories d’Évènement: Grand-Fougeray

Ille-et-Vilaine Visite guidée dans la Malouinière Malouinière Grand Fougeray Grand-Fougeray, 16 septembre 2023, Grand-Fougeray. Visite guidée dans la Malouinière 16 et 17 septembre Malouinière Grand Fougeray Visite guidée dans les pièces les plus intéressantes de la malouinière, et possibilité de visiter les extérieurs. Malouinière Grand Fougeray 6, rue Camille Jourdan, 35390, Grand-Fougeray Grand-Fougeray 35390 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 Famille Missionnaire de Notre Dame Détails Catégories d’Évènement: Grand-Fougeray, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Malouinière Grand Fougeray Adresse 6, rue Camille Jourdan, 35390, Grand-Fougeray Ville Grand-Fougeray Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Malouinière Grand Fougeray Grand-Fougeray latitude longitude 47.722937;-1.729326

Malouinière Grand Fougeray Grand-Fougeray Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grand-fougeray/