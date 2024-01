MALO MAZURIÉ – TAKING THE PLUNGE LE BAL BLOMET Paris, mercredi 14 février 2024.

Le mercredi 14 février 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Tarif Réduit : 15 EUR

Tarif Normal : 20 EUR

Malo Mazurié, artiste reconnu pour sa maîtrise de la trompette et sa profonde compréhension du jazz, a choisi le Bal Blomet, salle iconique parisienne pour le lancement officiel de son album « Taking The Plunge ». C’est d’autant plus spécial que cette soirée aura lieu le 14 février, la Saint-Valentin.

« Taking The Plunge » est une expérience musicale qui se nourrit du jazz classique pour créer une énergie plus actuelle. Avec Noé Huchard au piano, Raphaël Dever à la contrebasse et David Grebil à la batterie, le quartet de Malo Mazurié créera une ambiance envoûtante, mélangeant les sonorités des années 30 avec des explorations musicales contemporaines.

Laissez-vous surprendre par des réarrangements audacieux de classiques du jazz, comme la transformation de « The Pearls » de Jelly Roll Morton en Habanera ou l’adaptation en trio sans batterie de « Candlelights », une composition originale de Bix Beiderbecke. L’album comprend aussi huit compositions originales qui rendent hommage à des légendes du jazz telles que Duke Ellington, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong et Irving Berlin. Ces morceaux conservent l’essence du jazz tout en captivant un public moderne.

« Taking The Plunge » offre une perspective unique sur l’histoire du jazz, capturant subtilement l’essence intemporelle de ce genre musical. Venez partager la musique, la créativité et la passion du jazz avec le talentueux quartet de Malo Mazurié.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.billetweb.fr/malo-mazuri

MALO MAZURIÉ – TAKING THE PLUNGE