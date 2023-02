MALO’ + LOUISADONNA LES CUIZINES, 18 mars 2023, CHELLES.

MALO’ + LOUISADONNA LES CUIZINES. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 20:30 (2023-03-18 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Les Cuizines (L-R-21-1411/1406/140) présentent ce concert Jeune autodidacte franco-australien de 28 ans, Malo’ est un auteur- compositeur-interpre?te qui a marque? le paysage musical franc?ais en 2017 avec son album Be/E?tre. Fort de ces de?buts prometteurs, il revient aujourd’hui sur le devant de la sce?ne avec son EP Pause, aux inspirations gospel, Motown, rock, mais toujours re?solument pop, pour lequel il s’est entoure? de grands noms : Sage (Lomepal, Woodkid, Clara Luciani…), Hugo Lab (Bon Entendeur, Montmartre…), Vincha, Charlie Winston, mais aussi des membres du groupe L’Impe?ratrice ou encore les cuivres d’Electro Deluxe. Louisadonna est une artiste pop comme on en voit peu. Visage d’ange aux griffes ace?re?es, elle fait des tubes fe?ministes, de?nonce en rythme, e?duque en rimes et retourne les ste?re?otypes en chanson. Elle fait vibrer nos corps avec sa pop colore?e et s’invite dans nos esprits avec ses mots percutants. A? la fois femme, artiste, militante et psychologue aupre?s des femmes et enfants victimes de violence, elle re?unit dans ce projet toutes ses casquettes et en fait une force. Louisadonna, Malo Louisadonna, Malo

Votre billet est ici

LES CUIZINES CHELLES 38 RUE DE LA HAUTE BORNE Seine-et-Marne

Les Cuizines (L-R-21-1411/1406/140) présentent ce concert

Jeune autodidacte franco-australien de 28 ans, Malo’ est un auteur- compositeur-interpre?te qui a marque? le paysage musical franc?ais en 2017 avec son album Be/E?tre. Fort de ces de?buts prometteurs, il revient aujourd’hui sur le devant de la sce?ne avec son EP Pause, aux inspirations gospel, Motown, rock, mais toujours re?solument pop, pour lequel il s’est entoure? de grands noms : Sage (Lomepal, Woodkid, Clara Luciani…), Hugo Lab (Bon Entendeur, Montmartre…), Vincha, Charlie Winston, mais aussi des membres du groupe L’Impe?ratrice ou encore les cuivres d’Electro Deluxe.

Louisadonna est une artiste pop comme on en voit peu. Visage d’ange aux griffes ace?re?es, elle fait des tubes fe?ministes, de?nonce en rythme, e?duque en rimes et retourne les ste?re?otypes en chanson. Elle fait vibrer nos corps avec sa pop colore?e et s’invite dans nos esprits avec ses mots percutants. A? la fois femme, artiste, militante et psychologue aupre?s des femmes et enfants victimes de violence, elle re?unit dans ce projet toutes ses casquettes et en fait une force.

.18.0 EUR18.0.

Votre billet est ici