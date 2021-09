Malo chante Brassens La Fabrique, 3 octobre 2021, Meung-sur-loire.

Malo chante Brassens

La Fabrique , le dimanche 3 octobre à 16:00

On pensait bien connaitre Georges Brassens, et on le redécouvre ! Jérôme Arnould au chant et à la guitare, Caroline Lacroix au violon et Nicolas Naudet à la clarinette et clarinette basse se régalent sur scène à souligner la beauté des textes de Brassens, et à révéler la richesse de ses musiques. Réservation en ligne, paiement sur place. Pass sanitaire obligatoire. Réservation en ligne et paiement sur place.

Dans le cadre des Journées Gaston Couté !

La Fabrique 5 Rue des Mauves, Meung-sur-loire Meung-sur-loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T16:00:00 2021-10-03T18:00:00