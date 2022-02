MALO CHANTE BRASSENS Craon, 18 mars 2022, Craon.

MALO CHANTE BRASSENS Le 29 29 Rue de la Libération Craon

2022-03-18 – 2022-03-18 Le 29 29 Rue de la Libération

Craon Mayenne Craon

Malo Chante Brassens :

Deux garçons, une fille, des voix mixtes et des instruments acoustiques pour un groupe de chanson française qui nous emmènent vers des contrées où se côtoient la fête et la poésie.

Un groupe qui chante en français des créations personnelles et originales et qui s’inscrit à la fois dans une certaine tradition de la chanson francophone (illustrée par Brassens, Brel, Renaud…) et dans cette lignée des artistes de la scène alternative (Têtes Raides, La Rue Ketanou, Les Ogres de Barback…). Autour de Jérôme (auteur-compositeur-interprète et fondateur du groupe), Caroline (violon) et Nicolas (clarinette, clarinette basse) donnent le ton d’une chanson française qu’on pourrait qualifier de réaliste si elle ne faisait pas tant rêver !

Trois musiciens expérimentés qui se régalent sur scène !

Les élèvres de l’EEA proposeront en première partie des morceaux réarrangés de Georges Brassens.

Tout public, gratuit sur réservation.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Le vendredi 18 mars, rendez-vous salle Barbara au centre socioculturel « Le 29 » pour une soirée consacrée à Brassens avec le groupe Malo. Première partie par les élèves de l’EEA.

eea@paysdecraon.fr +33 2 43 98 29 61 https://www.eeapaysdecraon.com/

Le 29 29 Rue de la Libération Craon

