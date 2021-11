Jouques Bibliothèque Municipale du Grand Pré Bouches-du-Rhône, Jouques Malo chante Brassens Bibliothèque Municipale du Grand Pré Jouques Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Jouques

Malo chante Brassens Bibliothèque Municipale du Grand Pré, 5 novembre 2021, Jouques. Malo chante Brassens

Bibliothèque Municipale du Grand Pré, le vendredi 5 novembre à 19:00

La Bibliothèque municipale du Grand Pré devait les accueillir en juin 2020, le concert avait été reporté au novembre suivant et celui-ci avait dû se faire à distance via Youtube. C’est avec un immense plaisir que nous nous apprêtons à recevoir Jérôme Arnould et son groupe Malo pour un concert hommage à Georges Brassens qui aurait fêté ses 100 ans en octobre ! Gageons que les trois musiciens sauront nous réchauffer l’âme le corps en ces temps novembraux. N’oubliez pas de vous inscrire, après le succès du concert sur Youtube, il n’y aura pas de place pour tout le monde ! Pour jeter une oreille c’est par ICI : [https://bit.ly/3G8wZeF](https://bit.ly/3G8wZeF)

Gratuit sur réservation

♫♫♫ Bibliothèque Municipale du Grand Pré 13 Boulevard du Réal, 13490 Jouques Jouques Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T19:00:00 2021-11-05T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Jouques Autres Lieu Bibliothèque Municipale du Grand Pré Adresse 13 Boulevard du Réal, 13490 Jouques Ville Jouques lieuville Bibliothèque Municipale du Grand Pré Jouques