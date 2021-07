Colombelles Colombelles Calvados, Colombelles Mallettes-jeux et ateliers – Mer et Merveilles Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Mallettes-jeux et ateliers – Mer et Merveilles Colombelles, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Colombelles. Mallettes-jeux et ateliers – Mer et Merveilles 2021-07-03 – 2021-07-03 dans la Grande Halle Rue des ateliers

Colombelles Calvados Colombelles Découverte ludique des créatures et paysages marins grâce aux mallettes-jeux de la RMN-Grand Palais. Mémory, jeux de plateau et petits ateliers créatifs à partager en famille.

Informations pratiques :

A partir de 3ans

Durée : 1h

Gratuit

