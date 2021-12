Malle pédagogique « Tous différents, tous pareils » pour provoquer le débat et la réflexion chez les jeunes de 3 à 11 ans FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES, 4 janvier 2021, Angers.

Malle pédagogique « Tous différents, tous pareils » pour provoquer le débat et la réflexion chez les jeunes de 3 à 11 ans

du lundi 4 janvier au mercredi 1 septembre à FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES

**Préambule :** La Ligue de l’enseignement se fixe comme objectif de permettre à tous l’accès à l’éducation et à la culture et ce, dans le but d’exercer pleinement sa citoyenneté. Pour permettre aux enfants de vivre des activités éducatives qui les émancipent et les sensibilisent aux enjeux de notre société, notre fédération a conçu des malles pédagogiques à disposition de tous les acteurs éducatifs. S’appuyant sur le succès du _Prix littéraire de la Citoyenneté_ crée et coordonné par la FOL49 et la DSDEN49, la Malle _ »Tous différents, tous pareils »_ est un condensé des meilleurs ouvrages sélectionnés et primés depuis plus de 20ans sur le thème des discriminations (Différences, Handicap, égalité H/F, etc.). Ces derniers sont accompagnés d’activités, de jeux, et d’outils pour favoriser débats et échanges auprès de groupes d’enfants. **Objectifs :** – Accompagner et outiller les éducateurs (enseignants,animateurs, etc.) souhaitant aborder et travailler toutes les questions de lutte contre les discriminations – Favoriser la pratique culturelle autour du livre – Faire vivre le débat d’idées et développer l’esprit critique des enfants **Contenu de la malle :** – Ouvrages de littérature jeunesse sélectionnés dans le cadre du PLC (albums, romans courts) – Ouvrages annexes (documentaires, essais) – Exposition « Egalité, parlons-en » – Jeux de société – Livret d’accompagnement et Kit d’animation (Fiches débats, fiches activités) **Modalités d’emprunt :** La location de cette malle est ouverte à tous ! La durée des emprunts se veut cohérente avec vos projets d’animation. Ainsi : Vacances scolaires (été compris) : 2 semaines. Hors vacances scolaires : durée d’emprunt de vacances à vacances. **Tarifs :** Etablissements scolaires affiliés à la Ligue de l’enseignement : GRATUIT Collectivités territoriales affiliées à Ligue de l’enseignement : GRATUIT Autres établissements: 35 € / prêt Pour plus de renseingements et pour connaitre les disponibilités des malles : Ligue de l’enseignement – FOL49 : 02 4196 11 59 – [plc@fol49.org](mailto:plc@fol49.org)

La FOL49 met à disposition une malle pédagogique pour accompagner et outiller les éducateurs souhaitant aborder et travailler toutes les questions de lutte contre les discriminations

FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES 14 BIS AVENUE MARIE TALET 49100 Angers Angers Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-04T09:00:00 2021-01-04T17:00:00;2021-01-05T09:00:00 2021-01-05T17:00:00;2021-01-06T09:00:00 2021-01-06T17:00:00;2021-01-07T09:00:00 2021-01-07T17:00:00;2021-01-08T09:00:00 2021-01-08T17:00:00;2021-01-09T09:00:00 2021-01-09T17:00:00;2021-01-10T09:00:00 2021-01-10T17:00:00;2021-01-11T09:00:00 2021-01-11T17:00:00;2021-01-12T09:00:00 2021-01-12T17:00:00;2021-01-13T09:00:00 2021-01-13T17:00:00;2021-01-14T09:00:00 2021-01-14T17:00:00;2021-01-15T09:00:00 2021-01-15T17:00:00;2021-01-16T09:00:00 2021-01-16T17:00:00;2021-01-17T09:00:00 2021-01-17T17:00:00;2021-01-18T09:00:00 2021-01-18T17:00:00;2021-01-19T09:00:00 2021-01-19T17:00:00;2021-01-20T09:00:00 2021-01-20T17:00:00;2021-01-21T09:00:00 2021-01-21T17:00:00;2021-01-22T09:00:00 2021-01-22T17:00:00;2021-01-23T09:00:00 2021-01-23T17:00:00;2021-01-24T09:00:00 2021-01-24T17:00:00;2021-01-25T09:00:00 2021-01-25T17:00:00;2021-01-26T09:00:00 2021-01-26T17:00:00;2021-01-27T09:00:00 2021-01-27T17:00:00;2021-01-28T09:00:00 2021-01-28T17:00:00;2021-01-29T09:00:00 2021-01-29T17:00:00;2021-01-30T09:00:00 2021-01-30T17:00:00;2021-01-31T09:00:00 2021-01-31T17:00:00;2021-02-01T09:00:00 2021-02-01T17:00:00;2021-02-02T09:00:00 2021-02-02T17:00:00;2021-02-03T09:00:00 2021-02-03T17:00:00;2021-02-04T09:00:00 2021-02-04T17:00:00;2021-02-05T09:00:00 2021-02-05T17:00:00;2021-02-06T09:00:00 2021-02-06T17:00:00;2021-02-07T09:00:00 2021-02-07T17:00:00;2021-02-08T09:00:00 2021-02-08T17:00:00;2021-02-09T09:00:00 2021-02-09T17:00:00;2021-02-10T09:00:00 2021-02-10T17:00:00;2021-02-11T09:00:00 2021-02-11T17:00:00;2021-02-12T09:00:00 2021-02-12T17:00:00;2021-02-13T09:00:00 2021-02-13T17:00:00;2021-02-14T09:00:00 2021-02-14T17:00:00;2021-02-15T09:00:00 2021-02-15T17:00:00;2021-02-16T09:00:00 2021-02-16T17:00:00;2021-02-17T09:00:00 2021-02-17T17:00:00;2021-02-18T09:00:00 2021-02-18T17:00:00;2021-02-19T09:00:00 2021-02-19T17:00:00;2021-02-20T09:00:00 2021-02-20T17:00:00;2021-02-21T09:00:00 2021-02-21T17:00:00;2021-02-22T09:00:00 2021-02-22T17:00:00;2021-02-23T09:00:00 2021-02-23T17:00:00;2021-02-24T09:00:00 2021-02-24T17:00:00;2021-02-25T09:00:00 2021-02-25T17:00:00;2021-02-26T09:00:00 2021-02-26T17:00:00;2021-02-27T09:00:00 2021-02-27T17:00:00;2021-02-28T09:00:00 2021-02-28T17:00:00;2021-03-01T09:00:00 2021-03-01T17:00:00;2021-03-02T09:00:00 2021-03-02T17:00:00;2021-03-03T09:00:00 2021-03-03T17:00:00;2021-03-04T09:00:00 2021-03-04T17:00:00;2021-03-05T09:00:00 2021-03-05T17:00:00;2021-03-06T09:00:00 2021-03-06T17:00:00;2021-03-07T09:00:00 2021-03-07T17:00:00;2021-03-08T09:00:00 2021-03-08T17:00:00;2021-03-09T09:00:00 2021-03-09T17:00:00;2021-03-10T09:00:00 2021-03-10T17:00:00;2021-03-11T09:00:00 2021-03-11T17:00:00;2021-03-12T09:00:00 2021-03-12T17:00:00;2021-03-13T09:00:00 2021-03-13T17:00:00;2021-03-14T09:00:00 2021-03-14T17:00:00;2021-03-15T09:00:00 2021-03-15T17:00:00;2021-03-16T09:00:00 2021-03-16T17:00:00;2021-03-17T09:00:00 2021-03-17T17:00:00;2021-03-18T09:00:00 2021-03-18T17:00:00;2021-03-19T09:00:00 2021-03-19T17:00:00;2021-03-20T09:00:00 2021-03-20T17:00:00;2021-03-21T09:00:00 2021-03-21T17:00:00;2021-03-22T09:00:00 2021-03-22T17:00:00;2021-03-23T09:00:00 2021-03-23T17:00:00;2021-03-24T09:00:00 2021-03-24T17:00:00;2021-03-25T09:00:00 2021-03-25T17:00:00;2021-03-26T09:00:00 2021-03-26T17:00:00;2021-03-27T09:00:00 2021-03-27T17:00:00;2021-03-28T09:00:00 2021-03-28T17:00:00;2021-03-29T09:00:00 2021-03-29T17:00:00;2021-03-30T09:00:00 2021-03-30T17:00:00;2021-03-31T09:00:00 2021-03-31T17:00:00;2021-04-01T09:00:00 2021-04-01T17:00:00;2021-04-02T09:00:00 2021-04-02T17:00:00;2021-04-03T09:00:00 2021-04-03T17:00:00;2021-04-04T09:00:00 2021-04-04T17:00:00;2021-04-05T09:00:00 2021-04-05T17:00:00;2021-04-06T09:00:00 2021-04-06T17:00:00;2021-04-07T09:00:00 2021-04-07T17:00:00;2021-04-08T09:00:00 2021-04-08T17:00:00;2021-04-09T09:00:00 2021-04-09T17:00:00;2021-04-10T09:00:00 2021-04-10T17:00:00;2021-04-11T09:00:00 2021-04-11T17:00:00;2021-04-12T09:00:00 2021-04-12T17:00:00;2021-04-13T09:00:00 2021-04-13T17:00:00;2021-04-14T09:00:00 2021-04-14T17:00:00;2021-04-15T09:00:00 2021-04-15T17:00:00;2021-04-16T09:00:00 2021-04-16T17:00:00;2021-04-17T09:00:00 2021-04-17T17:00:00;2021-04-18T09:00:00 2021-04-18T17:00:00;2021-04-19T09:00:00 2021-04-19T17:00:00;2021-04-20T09:00:00 2021-04-20T17:00:00;2021-04-21T09:00:00 2021-04-21T17:00:00;2021-04-22T09:00:00 2021-04-22T17:00:00;2021-04-23T09:00:00 2021-04-23T17:00:00;2021-04-24T09:00:00 2021-04-24T17:00:00;2021-04-25T09:00:00 2021-04-25T17:00:00;2021-04-26T09:00:00 2021-04-26T17:00:00;2021-04-27T09:00:00 2021-04-27T17:00:00;2021-04-28T09:00:00 2021-04-28T17:00:00;2021-04-29T09:00:00 2021-04-29T17:00:00;2021-04-30T09:00:00 2021-04-30T17:00:00;2021-05-01T09:00:00 2021-05-01T17:00:00;2021-05-02T09:00:00 2021-05-02T17:00:00;2021-05-03T09:00:00 2021-05-03T17:00:00;2021-05-04T09:00:00 2021-05-04T17:00:00;2021-05-05T09:00:00 2021-05-05T17:00:00;2021-05-06T09:00:00 2021-05-06T17:00:00;2021-05-07T09:00:00 2021-05-07T17:00:00;2021-05-08T09:00:00 2021-05-08T17:00:00;2021-05-09T09:00:00 2021-05-09T17:00:00;2021-05-10T09:00:00 2021-05-10T17:00:00;2021-05-11T09:00:00 2021-05-11T17:00:00;2021-05-12T09:00:00 2021-05-12T17:00:00;2021-05-13T09:00:00 2021-05-13T17:00:00;2021-05-14T09:00:00 2021-05-14T17:00:00;2021-05-15T09:00:00 2021-05-15T17:00:00;2021-05-16T09:00:00 2021-05-16T17:00:00;2021-05-17T09:00:00 2021-05-17T17:00:00;2021-05-18T09:00:00 2021-05-18T17:00:00;2021-05-19T09:00:00 2021-05-19T17:00:00;2021-05-20T09:00:00 2021-05-20T17:00:00;2021-05-21T09:00:00 2021-05-21T17:00:00;2021-05-22T09:00:00 2021-05-22T17:00:00;2021-05-23T09:00:00 2021-05-23T17:00:00;2021-05-24T09:00:00 2021-05-24T17:00:00;2021-05-25T09:00:00 2021-05-25T17:00:00;2021-05-26T09:00:00 2021-05-26T17:00:00;2021-05-27T09:00:00 2021-05-27T17:00:00;2021-05-28T09:00:00 2021-05-28T17:00:00;2021-05-29T09:00:00 2021-05-29T17:00:00;2021-05-30T09:00:00 2021-05-30T17:00:00;2021-05-31T09:00:00 2021-05-31T17:00:00;2021-06-01T09:00:00 2021-06-01T17:00:00;2021-06-02T09:00:00 2021-06-02T17:00:00;2021-06-03T09:00:00 2021-06-03T17:00:00;2021-06-04T09:00:00 2021-06-04T17:00:00;2021-06-05T09:00:00 2021-06-05T17:00:00;2021-06-06T09:00:00 2021-06-06T17:00:00;2021-06-07T09:00:00 2021-06-07T17:00:00;2021-06-08T09:00:00 2021-06-08T17:00:00;2021-06-09T09:00:00 2021-06-09T17:00:00;2021-06-10T09:00:00 2021-06-10T17:00:00;2021-06-11T09:00:00 2021-06-11T17:00:00;2021-06-12T09:00:00 2021-06-12T17:00:00;2021-06-13T09:00:00 2021-06-13T17:00:00;2021-06-14T09:00:00 2021-06-14T17:00:00;2021-06-15T09:00:00 2021-06-15T17:00:00;2021-06-16T09:00:00 2021-06-16T17:00:00;2021-06-17T09:00:00 2021-06-17T17:00:00;2021-06-18T09:00:00 2021-06-18T17:00:00;2021-06-19T09:00:00 2021-06-19T17:00:00;2021-06-20T09:00:00 2021-06-20T17:00:00;2021-06-21T09:00:00 2021-06-21T17:00:00;2021-06-22T09:00:00 2021-06-22T17:00:00;2021-06-23T09:00:00 2021-06-23T17:00:00;2021-06-24T09:00:00 2021-06-24T17:00:00;2021-06-25T09:00:00 2021-06-25T17:00:00;2021-06-26T09:00:00 2021-06-26T17:00:00;2021-06-27T09:00:00 2021-06-27T17:00:00;2021-06-28T09:00:00 2021-06-28T17:00:00;2021-06-29T09:00:00 2021-06-29T17:00:00;2021-06-30T09:00:00 2021-06-30T17:00:00;2021-07-01T09:00:00 2021-07-01T17:00:00;2021-07-02T09:00:00 2021-07-02T17:00:00;2021-07-03T09:00:00 2021-07-03T17:00:00;2021-07-04T09:00:00 2021-07-04T17:00:00;2021-07-05T09:00:00 2021-07-05T17:00:00;2021-07-06T09:00:00 2021-07-06T17:00:00;2021-07-07T09:00:00 2021-07-07T17:00:00;2021-07-08T09:00:00 2021-07-08T17:00:00;2021-07-09T09:00:00 2021-07-09T17:00:00;2021-07-10T09:00:00 2021-07-10T17:00:00;2021-07-11T09:00:00 2021-07-11T17:00:00;2021-07-12T09:00:00 2021-07-12T17:00:00;2021-07-13T09:00:00 2021-07-13T17:00:00;2021-07-14T09:00:00 2021-07-14T17:00:00;2021-07-15T09:00:00 2021-07-15T17:00:00;2021-07-16T09:00:00 2021-07-16T17:00:00;2021-07-17T09:00:00 2021-07-17T17:00:00;2021-07-18T09:00:00 2021-07-18T17:00:00;2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T17:00:00;2021-07-20T09:00:00 2021-07-20T17:00:00;2021-07-21T09:00:00 2021-07-21T17:00:00;2021-07-22T09:00:00 2021-07-22T17:00:00;2021-07-23T09:00:00 2021-07-23T17:00:00;2021-07-24T09:00:00 2021-07-24T17:00:00;2021-07-25T09:00:00 2021-07-25T17:00:00;2021-07-26T09:00:00 2021-07-26T17:00:00;2021-07-27T09:00:00 2021-07-27T17:00:00;2021-07-28T09:00:00 2021-07-28T17:00:00;2021-07-29T09:00:00 2021-07-29T17:00:00;2021-07-30T09:00:00 2021-07-30T17:00:00;2021-07-31T09:00:00 2021-07-31T17:00:00;2021-08-01T09:00:00 2021-08-01T17:00:00;2021-08-02T09:00:00 2021-08-02T17:00:00;2021-08-03T09:00:00 2021-08-03T17:00:00;2021-08-04T09:00:00 2021-08-04T17:00:00;2021-08-05T09:00:00 2021-08-05T17:00:00;2021-08-06T09:00:00 2021-08-06T17:00:00;2021-08-07T09:00:00 2021-08-07T17:00:00;2021-08-08T09:00:00 2021-08-08T17:00:00;2021-08-09T09:00:00 2021-08-09T17:00:00;2021-08-10T09:00:00 2021-08-10T17:00:00;2021-08-11T09:00:00 2021-08-11T17:00:00;2021-08-12T09:00:00 2021-08-12T17:00:00;2021-08-13T09:00:00 2021-08-13T17:00:00;2021-08-14T09:00:00 2021-08-14T17:00:00;2021-08-15T09:00:00 2021-08-15T17:00:00;2021-08-16T09:00:00 2021-08-16T17:00:00;2021-08-17T09:00:00 2021-08-17T17:00:00;2021-08-18T09:00:00 2021-08-18T17:00:00;2021-08-19T09:00:00 2021-08-19T17:00:00;2021-08-20T09:00:00 2021-08-20T17:00:00;2021-08-21T09:00:00 2021-08-21T17:00:00;2021-08-22T09:00:00 2021-08-22T17:00:00;2021-08-23T09:00:00 2021-08-23T17:00:00;2021-08-24T09:00:00 2021-08-24T17:00:00;2021-08-25T09:00:00 2021-08-25T17:00:00;2021-08-26T09:00:00 2021-08-26T17:00:00;2021-08-27T09:00:00 2021-08-27T17:00:00;2021-08-28T09:00:00 2021-08-28T17:00:00;2021-08-29T09:00:00 2021-08-29T17:00:00;2021-08-30T09:00:00 2021-08-30T17:00:00;2021-08-31T09:00:00 2021-08-31T17:00:00;2021-09-01T09:00:00 2021-09-01T17:00:00