du mardi 16 mars au samedi 3 avril à Médiathèque de Louvil

Au Forum des Sciences, la Doc voyage aussi! Cette valise contient 40 livres extraits du fond documentaire (16000 livres et revues) du Forum des Sciences.

Ces ouvrages, sélectionnés avec soin, viennent compléter le fond de notre porteur de projet pour enrichir la connaissance de la thématique : « Energie ».

Cette dernière est développée sous différents angles : Nature et environnement (sources d’énergie), Exploitation technique de l’énergie (extraction,transformation, stockage, transport, consommation), Transition énergétique (Enjeux environnementaux, sociaux, économiques et géopolitiques ), Sciences physiques (forme d’énergie, conservation de l’énergie).

Cette malle documentaire contentera des publics de différentes tranches d’âge et pourra donner lieu à des animations de temps de lecture. Retrouvez ici [la bibliographie](https://forumdepartementaldessciences.fr/wp-content/uploads/2020/10/bibliographie-malle-energie.pdf) Pour de plus amples renseignements sur les différentes malles documentaires proposées en itinérance, contactez la Doc

Par téléphone : 03 59 73 95 59

Par mail : [[ladoc-forumdessciences@lenord.fr](mailto:ladoc-forumdessciences@lenord.fr)](mailto:ladoc-forumdessciences@lenord.fr)

Sur notre site : [[https://forumdepartementaldessciences.fr/pros-enseignants/des-ressources-documentaires/comment-ca-marche/](https://forumdepartementaldessciences.fr/pros-enseignants/des-ressources-documentaires/comment-ca-marche/)](https://forumdepartementaldessciences.fr/pros-enseignants/des-ressources-documentaires/comment-ca-marche/)

Gratuit, sur réservation, selon les conditions de sécurité sanitaire du lieu d’accueil

Malle documentaire itinérante dans le cadre de l’Appel à Projet : Les Etoiles, sources d’énergie Médiathèque de Louvil 70 rue du Marais 59830 Louvil Louvil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-16T15:30:00 2021-03-16T17:30:00;2021-03-17T13:30:00 2021-03-17T17:30:00;2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T12:00:00;2021-03-20T15:00:00 2021-03-20T17:00:00;2021-03-23T15:30:00 2021-03-23T17:30:00;2021-03-24T13:30:00 2021-03-24T17:30:00;2021-03-27T10:00:00 2021-03-27T12:00:00;2021-03-30T15:30:00 2021-03-30T17:30:00;2021-03-31T13:30:00 2021-03-31T17:30:00;2021-04-03T10:00:00 2021-04-03T12:00:00

