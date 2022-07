Malle Copie – conforme: Visite costumée Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Malle Copie – conforme: Visite costumée Le Puy-en-Velay, 29 juillet 2022, Le Puy-en-Velay. Malle Copie – conforme: Visite costumée

2 rue Antoine Martin Musée Crozatier Le Puy-en-Velay Haute-Loire Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin

2022-07-29 11:00:00 11:00:00 – 2022-08-31 18:00:00 18:00:00

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin

Le Puy-en-Velay

Haute-Loire Un vrai dressing vous accompagne tout au long de la découverte des portraits. Le but ? Se parer des costumes et des accessoires à disposition pour être à la mode des siècles précédents ! patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr +33 4 71 06 62 40 http://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/ Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay

