MALLE AUX HISTOIRES NUMÉRIQUES Gignac, 4 mars 2022, Gignac.

2022-03-04 11:15:00 11:15:00 – 2022-03-04 11:45:00 11:45:00

Gignac Hérault Gignac

CONTE NUMÉRIQUE

Viens découvrir l’album « Chouette » de Léna Mazilu, aux éditions Albin Michel.

Tu as dans les mains un livre magique : une timide petite chouette, lunettes sur le bec, s’aventure au coeur d’une forêt, la nuit… Mais le plus fou, c’est qu’avec une tablette, tu peux entrer dans l’histoire, l’animer et aider la petite chouette à se faire des amis.

Découverte numérique accompagnée de lectures d’albums sur la thématique de l’amitié

De 4 à 6 ans / Durée : 45 min

Avec Maylis

+33 4 67 57 03 83

