Malle aux histoires – Les amis du jardin Bibliothèque Viroflay

Malle aux histoires – Les amis du jardin A partir de 3 ans. Samedi 27 avril, 10h30 Bibliothèque Gratuit sur réservation à partir du 12 avril

Début : 2024-04-27T10:30:00+02:00 – 2024-04-27T11:30:00+02:00

Avec Charlotte Gilot et Vincent Gravé.

Le magicien du jardin, Pomme d’amour, et son chat Moustache attendent les enfants pour leur faire découvrir tous les amis du jardin ! Grenouille, hérisson, chouette, taupe ou abeille, chaque créature a son rôle, et toutes contribuent à la vie du potager. Avec le cycle des saisons, les enfants s’émerveillent, chantent, signent (signes LSF) les animaux et des comptines et regardent le décor du spectacle se dessiner sous leurs yeux avec le magicien du jardin !

Bibliothèque 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay