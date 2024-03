Malle aux histoires – Boucle bleue et les trois petits cochons tout ronds Bibliothèque Viroflay, samedi 23 mars 2024.

Malle aux histoires – Boucle bleue et les trois petits cochons tout ronds Pour les 2-5 ans. Avec Nathalie Loizeau. Samedi 23 mars, 15h00 Bibliothèque Gratuit sur réservation

Début : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

C’est l’histoire d’une grande forêt, d’une petite maison bien chauffée bien tranquille, à l’orée d’une grande forêt et de deux ou trois petits cochons qui vivent dans une petite maison bien tranquille… à l’orée d’une grande forêt.

Samedi 23 mars à 15h et 15h40 (2-3 ans) et à 16h30 (4-5 ans).

Bibliothèque 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 24 34 40 »}]