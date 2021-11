Malko Malka Café théâtre Tetard, 18 novembre 2021, Marseille.

Malko Malka

du jeudi 18 novembre au vendredi 19 novembre à Café théâtre Tetard

Le Fauteuil Déjanté Présente : Malko Malka Son album et son spectacle musical : « À votre bunker messieurs dames ! » MALKO MALKA joue avec les sons, les mots et cela donne un mélange de pop, d’électro, de slam avec une pointe de kitsch, de l’humour et de l’esprit. Avec son premier album : « Le Maître Du Je », il fait danser, mais aussi réfléchir aux dérives de notre société narcissique (Marion Gadea Culture Box France télévisions). Malko Malka De nombreuses expériences musicales émaillent son parcours : L’Angleterre avec Wendy ROBERTS (Mike OLDFIELD, Suzy QUATTRO), Bret KEAN (saxophoniste de jazz émérite mais qui a fait de la pop dans les années 80, notamment des séances avec le groupe BRONSKI BEAT). Marseille : Productions et prises de sons au Studio Régie Réponse avec Dominique CLEMENT. Projets avec le NO QUARTET, Juan CARMONA, Miqueù MONTANARO… Enregistrements de musiques de films (Les Collègues avec Levon MINASSIAN). Divers projets DANCE MUSIC à Paris, au Studio des DAMES et au Studio de la GRANDE ARMEE avec Eric KARTALIAN. 2 personnes sur scène – Malko MALKA : voix et piano- synthés Eric KARTALIAN et son set de synthés vintages, avec vidéos diffusées en rétroprojection. Les vidéos sont le fruit du travail de Nicolas DEBRU aka LASKO (Cadre d’Exploitation Vidéo chez FRANCE TELEVISION), du réalisateur Alain Boeuf (Le Dit Des Nôtres) et du photographe Frédéric BONNAUD. C’est Hélène ARNAUD ( compagnie l’Arpenteur) qui a mis en scène ce spectacle. Son maxi, « Acidifian », aux sonorités acid/trance, sorti sur le label marseillais « MESCLUM » en 1995, fut le premier d’une longue série qui l’amena à produire sur différents labels tels que RADIKAL GROOVE (Paris), HIGHLAND BEATS (Pays-Bas), CONVEX (Allemagne) et bien entendu B.E.A.S.T. & THRUST qui sera le principal label pour lequel il produira une dizaine de maxis. Amoureux des vieilles machines et autres synthétiseurs analogiques, c’est en créant ses sons sans avoir recours au sampling qu’il composera la majorité de ses disques. Ses influences Body Music et New wave influeront sur sa musique, lui donnant un son corrosif et une rythmique soutenue, animée par l’envie permanente qu’il a de vouloir faire danser les gens. En parallèle à ses projets électroniques, il travaille dans quelques studios d’enregistrement en tant que technicien et arrangeur, sur tous styles de musique. De retour à la production en 2011 sous le pseudo « Salamander », il signe quelques remixes sur différents labels et c’est définitivement en 2013 qu’il range sa casquette de producteur pour faire profiter de sa longue expérience dans le son, dans le studio qu’il a créé chez lui au fil des années. Ce studio porte le nom de « THRUST SOUND » en souvenir de ses plus belles années électroniques. C’est dans ce studio qu’a été réalisé mon album. [https://youtu.be/vnNA3taS4Og](https://youtu.be/vnNA3taS4Og)

Café théâtre Tetard 33, rue Ferrari 13005 Marseille Marseille Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T20:00:00 2021-11-18T22:00:00;2021-11-19T20:00:00 2021-11-19T22:00:00