Malka Family, 25 juin 2022, .

Malka Family

2022-06-25 22:00:00 22:00:00 – 2022-06-25

12 12 Viens danser le Tous des Ouf ! et faire la teuf sur le Funk de Malkaaaa.



Depuis, les années 90 la Malka Family répand son Kiff sur la terre entière à travers de nombreux concerts et festivals. Elle possède plusieurs albums notoires notamment “Tous Des Ouf”, véritable space opera P-Funk où sont invités Sidney, Dee Nasty, Marco Prince (FFF), Juan Rozoff. En 2022, elle décide de soigner son retour pour toujours plus de Kiff avec un album intergalactique… “Super Lune” est un combo de funk délirant et céleste.



Pour sa sortie, le groupe rembarque dans son vaisseau spatial pour une prochaine tournée cosmique. Let’s go to the Moon !

Malka Family à Marseille. Rendez-vous le 25 juin au Makeda !

Viens danser le Tous des Ouf ! et faire la teuf sur le Funk de Malkaaaa.



Depuis, les années 90 la Malka Family répand son Kiff sur la terre entière à travers de nombreux concerts et festivals. Elle possède plusieurs albums notoires notamment “Tous Des Ouf”, véritable space opera P-Funk où sont invités Sidney, Dee Nasty, Marco Prince (FFF), Juan Rozoff. En 2022, elle décide de soigner son retour pour toujours plus de Kiff avec un album intergalactique… “Super Lune” est un combo de funk délirant et céleste.



Pour sa sortie, le groupe rembarque dans son vaisseau spatial pour une prochaine tournée cosmique. Let’s go to the Moon !

dernière mise à jour : 2022-04-27 par