Drome Malissard . Les fermes drômoises vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leurs savoir-faire et leurs activités.

Visites pédagogiques, animations, dégustations gratuites…

Suivez l’épouvantail, notre sympathique mascotte vous montre le chemin ! accueil.civam26@gmail.com +33 4 26 42 33 97 https://www.defermeenferme.com/departement-26-drome Malissard

