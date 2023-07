VISITE À MALINTRAT Malintrat Malintrat, 16 septembre 2023, Malintrat.

L’église possède un bel ensemble de vitraux réalisés en 1870 par le peintre-verrier clermontois Antoine Champrobert (1834-1902).

Découvrez ce patrimoine exceptionnel en compagnie de l’association Traces et Mémoire de Malintrat.

Lancement et vente du cahier de mémoire n°7 sur l’histoire de l’église et ses vitraux.

Malintrat 63510 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©RLV