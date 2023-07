EXPOSITION : MALINTRAT OU LA VIE D’UN VILLAGE RURAL AGRICOLE Malintrat Malintrat Catégories d’Évènement: Malintrat

Présentation des personnalités qui ont marqué l’histoire de Malintrat, la vie du village ou encore la vie autour de l’élevage et des cultures.

Exposition réalisée par l'association Traces et Mémoire de Malintrat.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

