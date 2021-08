“Malina”, d’Ingeborg Bachmann : du roman au théâtre Médiathèque Violette Leduc ex Bibliothèque Faidherbe, 16 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 16 octobre 2021

de 15h à 16h30

gratuit

Lectures à voix haute, mise en musique et en espace : plongée au cœur du projet d’adaptation théâtrale de “Malina”, d’Ingeborg Bachmann, par la Compagnie Anna K.

Dans le cadre d’une adaptation théâtrale de Malina, de Ingeborg Bachmann (1926-1973), la comédienne et metteur en scène Aleksandra de Cizancourt, et la Compagnie Anna K, – association “dédiée aux écritures féminines”, qu’elle a fondé en 2019 -, se proposent de faire découvrir au public, à travers des lectures à voix haute, une mise en musique et en espace, “la force du travail littéraire et poétique”, d’une écrivaine et poétesse autrichienne, encore trop méconnue, tout en posant la question de l’adaptation au théâtre, des textes romanesques, et littéraires. Le projet bénéficie actuellement d’un soutien du Centre Dramatique National Gérard Philipe.

Malina, du roman au théâtre. La question de l’adaptation du roman au théâtre, mais également celles des “écritures féminines”, – plus particulièrement dans la littérature européenne -, sont au cœur du travail de création d’Aleksandra de Cizancourt, et de la Compagnie Anna K. Avec ce nouveau projet, d’adapter, et de mettre en scène au théâtre Malina, le premier roman – et le seul achevé de son vivant – de Ingeborg Bachmann, la comédienne et metteur en scène réaffirme ici son désir de travailler sur la littérature au féminin, tout en questionnant “l’Europe d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que les langues, et les histoires qui la composent”. Une façon aussi, de souligner “la force du travail littéraire et poétique” de cette écrivaine autrichienne, très liée à Paul Célan, et saluée par un Thomas Bernhard admiratif, qui écrivit à sa mort, en 1973 : “Elle est la poétesse la plus intelligente, et la plus importante que l’Autriche ait produite au cours de ce siècle.”

Comédienne-metteur en scène : Aleksandra de Cizancourt. Comédienne-musicienne : Catherine Pavet. Plasticienne : Sophie Girod.

Gratuit sur réservation à : mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Médiathèque Violette Leduc ex Bibliothèque Faidherbe 18 rue Faidherbe Paris 75011

@ Sophie Girod