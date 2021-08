Malik Théâtre de l’Uchronie, 12 janvier 2022, Lyon.

Malik

du mercredi 12 janvier 2022 au samedi 15 janvier 2022 à Théâtre de l’Uchronie

Malik, c’est l’histoire d’une fraternité refusée Ce sont deux corps qui questionnent ensemble cet instant de rencontre où le regard se pose sur l’Autre, l’Étranger, le Différent de soi. À travers des tableaux mêlant danse, poésie, théâtre et vidéo, la pièce Malik, inspirée par l’œuvre de l’artiste Abd Al Malik, tente de s’emparer et de prolonger les réflexions de ce-dernier quant à la capacité des Hommes à se rencontrer et à se reconnaître. Avec : Interprétation – Ludovic Lamarre et Carole Montoya Mise en scène – Juliette Charré-Damez Création vidéo – Audrey Gomis

C’est l’histoire d’une fraternité refusée et de deux corps qui questionnent ensemble

