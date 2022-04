Malik Fares en confiance Marseille 7e Arrondissement, 25 mars 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Malik Fares en confiance Comédie Vieux-Port 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-03-25 20:00:00 – 2022-03-26 Comédie Vieux-Port 16 Quai De Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

15 15 Un artiste, un micro, des confessions et des réflexions qui déclenchent les fou-rires de la salle : bienvenue chez Malik Fares !



Entre souvenirs et rêves, Malik tente d’être “en confiance” à chaque instant dans notre quotidien totalement fou.



Au travers de ses aspirations personnelles se dessine un univers décalé et hilarant dans lequel on plonge avec bonheur : un monde haut en couleurs et sans jugement, où personne ne doute. Un monde où chacun ose être soi-même et se sent “en confiance”.



Avec élégance, Malik Fares joue les équilibristes entre humour et tendresse, et rassemble tout le monde dans un grand éclat de rire.

Un spectacle qui ravira les amateurs de stand-up et qui réconciliera les autres avec le genre !

Au travers de ses aspirations personnelles se dessine un univers décalé et hilarant dans lequel on plonge avec bonheur.

https://comedieclubvieuxport.mapado.com/

dernière mise à jour : 2022-03-24 par