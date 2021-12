Malik Djoudi + Zaho de Sagazan – Saison Soufflerie Barakason (La), 4 février 2022, Rezé.

2022-02-04

Horaire : 20:00

Gratuit : non 16 € / 12 € (hors frais de réservation)Tarif hors abonnement BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)

Pop. Malik Djoudi : Nouveau prince de la pop française passé maître dans l’art de conjuguer mots bleus et arrangements électroniques, Malik Djoudi vient défendre les chansons de son nouvel album, le malicieusement nommé « Troie ».Si le parcours musical et professionnel de Malik Djoudi débute à l’aube de la décennie 2000 et le voit passer par la publicité, le cinéma, la télévision, quelques groupes de rock et des collaborations avec le chorégraphe Pierre Rigal, il faut attendre 2017 pour que ses talents d’auteur-compositeur éclatent au grand jour. Il approche de la quarantaine quand le bien nommé « Un » et ses chansons électroniques connaissent un succès inespéré. Cette pop synthétique chantée en français d’une voix pâle et troublante prend une nouvelle dimension avec « Tempérament », deuxième disque plus éclectique mais toujours aussi magnétique, qui campe Malik Djoudi en digne héritier d’Etienne Daho, cousin de Françoìs and the Atlas Mountains ou Flavien Berger. La suite s’écrit en lettres dorées avec « Troie », nouvel album, un duo inattendu avec Lala&ce, marqué par des arrangements organiques de toute beauté. À l’image d’un disque délicatement orchestré, à la fois ambitieux et élégant. + en 1ère partie : Zaho de Sagazan

Barakason (La) adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé

02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org/ info@lasoufflerie.org https://www.lasoufflerie.org/