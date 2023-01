Malik Djoudi présente En backstage avec Frànçois Atlas, Léonie Pernet et Ed Mount Le Carreau du Temple, 2 février 2023, Paris.

Le jeudi 02 février 2023

de 20h00 à 21h30

. payant

Tarif unique à 12€

Le musicien et chanteur Malik Djoudi, résident au Carreau du Temple, invite trois artistes de la nouvelle scène électro pop française pour 1h30 de lives inédits et d’interviews autour de la création.

En backstage avec, ce sont trois artistes de la nouvelle scène électro pop française pour 1h30 de musique live et d’interview autour de la création, le tout mené par Malik Djoudi. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, Malik Djoudi invite le public à assister à ces rencontres exclusives, à partager en direct des moments uniques.

Malik Djoudi

Succédant à Feu! Chatterton puis à Cléa Vincent, Malik Djoudi est le nouvel artiste en résidence de création induisant une carte blanche pour s’associer à la programmation du Carreau du Temple.

Le « nouveau prince de la pop française » s’est vite démarqué dans le paysage par son timbre androgyne, son phrasé un brin théâtral, ses combinaisons inattendues de textes simples et de nappes sonores complexes, et tout un univers en tension douce entre pop et électro. Après un troisième album composé pendant le confinement avec des voix complices – Lala &ce, Philippe Katerine, Isabelle Adjani -, il partagera sa galaxie de sensibilités en live au Carreau du Temple.

Frànçois Atlas, du groupe Frànçois and The Atlas Mountains

Leader du groupe Frànçois and The Atlas Mountains, François Marry aka Frànçois Atlas est musicien, chanteur, auteur-compositeur, passionné de peinture (notamment de Peter Doig) et peintre. Après avoir côtoyé jeune des groupes de grunge, il part s’installer en 2003 à Bristol, en Angleterre. Il enregistre seul, donnant ainsi naissance en 2004 à son album solo Les Anciennes falaises. Il joue dans les pubs de Bristol avec des musiciens locaux, puis forme le groupe The Atlas Mountains.

À l’automne 2011, le groupe sort un single intitulé Piscine sur le label anglais Domino Records (Artic Monkeys, Franz Ferdinand). L’album E Volo Love sort au début de l’année 2012, suivi de Piano ombre en 2014, Solide Mirage en 2017 puis Banane Bleue en 2021. L’Homme tranquille qui sort en 2015 est un EP enregistré lors d’une tournée en Afrique. Frànçois & the Atlas Mountains commence aujourd’hui l’écriture d’un nouvel album qui sortirait courant 2023.

Léonie Pernet

Faire cohabiter des univers hétéroclites, c’est la spécialité de Léonie Pernet, sa signature dans sa musique comme dans sa vie. Léonie ose constamment le mélange des genres et multiplie les facettes. Touche à tout insatiable et multifonctions, elle s’est adonnée aussi bien à l’organisation de soirées techno-queer-primitives, a sillonné le monde à la batterie pour son compatriote Yuksek, composé de la musique pour le cinéma, s’est fait un nom sur Soundcloud avec ses Mix percutants et très relayés, avant de se jeter toute seule face au public et d’apprivoiser sa propre musique. La scène devient alors pour elle un espace d’expérimentation et de création.

En 2014, elle sort son premier EP Two of Us sur le label KILL THE DJ. L’occasion de découvrir une autre facette de Léonie. Celle d’un prodige, d’une musicienne instinctive et aventureuse qui compose des chansons sans format, sans couplet ni refrain, qui commencent comme des rêveries au piano ou au synthé et se terminent par une avalanche de batteries. Dans le même temps elle compose la musique du film Bébé Tigre.

Après une série de concerts acclamés, elle signe en 2018 chez CryBaby et In finé et sort son premier album Crave. Une chose semble certaine : il faudra désormais compter avec la multiinstrumentiste, chanteuse et productrice Léonie Pernet pour déconstruire la pop made in France, la métisser, la densifier, y ajouter sa touche de génie et son grain de mélancolie. Salué par la critique, Crave est porté sur scène par Léonie derrière sa batterie, son micro et ses synthétiseurs lors d’une tournée qui l’emmènera en France, en Angleterre, en Allemagne, à NYC et au Japon (2018-2019). En 2019 sort l’EP acoustique The Craving Tape ; Léonie commence à écrire son 2ème opus et continue à composer de la musique à l’écran pour le court-métrage Un cœur d’or.

Deux ans plus tard, épaulée par le réalisateur artistique et mixeur Jean-Sylvain Le Gouic (ex-membre du groupe Juvéniles), Léonie Pernet donne naissance à l’exigeant Cirque de Consolation. Léonie y lève le voile sur sa voix, plus émouvante que jamais, et nous offre des chansons aux textes racés et généreux. 11 titres dont 3 instrumentaux, dialoguant dans des directions aussi riches que variées. Percussion africaines, orientales, synthétiseurs, boîte à rythmes ou batterie ; Léonie mélange les genres et les instruments avec une aisance folle.

La même année, Léonie Pernet compose la bande originale de la série Arte H24 qui reflète la violence systémique à laquelle les femmes sont confrontées chaque jour. La bande originale de H24 tisse entres elles une diversité de voix et de talents au cœur d’une œuvre engagée et forte. Léonie Pernet a également composé la bande originale du premier court-métrage de Déborah Lukumuena Championne sorti fin 2022.

Ed Mount

Ed Mount est l’alias de Thibault Chevaillier. Enfant des 90’s, il a usé ses doigts d’adolescent sur la manette de sa Playstation (le jeu Music) et sa guitare sur laquelle il s’évertuait à reprendre Beck et les Red Hot Chili Peppers.

Ce jazzman autodidacte a fait sa crise d’adolescence sur le tard en explorant avec Ed Mount la coolitude qu’il n’avait pas pu exprimer lors de la première partie de son parcours de musicien. De son passé de jazzman, il a conservé une pratique assidue de l’instrument et la recherche d’harmonie surprenantes, mais avec Ed Mount, le terrain de jeu est désormais la classic pop et les grands maîtres anglo-saxons (Paul Simon, McCartney) et des influences Californiennes (Michael Franks, Steely Dan) mixé à la modernité et le minimalisme des formations comme Mild High Club ou Benny Sings.

Lorsqu’il ne compose pas dans son home studio, on peut croiser son toucher magique aux côtés de Malik Djoudi, Halo Maud et Ricky Hollywood. Une famille musicale qui perpétue la lignée d’une pop française exigeante.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

