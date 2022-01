MALIK DJOUDI +LEONIE PERNET L’Aéronef, 18 février 2022, Lille.

MALIK DJOUDI +LEONIE PERNET

L’Aéronef, le vendredi 18 février à 20:00

« Montre-moi ton point sensible, je te dirai qui tu aimes ». Celui de Malik Djoudi est sans conteste la musique. Pour Troie, sans renier son introspection naturelle, Malik rompt avec la solitude. Pour la première fois, il fait appel à un réalisateur, Renaud Letang. Les textes restent fidèles à la simplicité stylistique de Malik, chevalier d’une pop, épris d’une grammaire concise, sans fioritures. Des mots qui sonnent bien, tout simplement. Autant que les mélodies de Troie, qui, idéales compagnes de nos combats quotidiens, font de nos jours les plus belles des aurores boréales. La musique de Léonie Pernet n’est ni pop, ni classique, ni électro, ni chanson, mais tout ça à la fois. Et surtout un shoot d’émotion, une course effrénée au grand air de notre imagination ! Trois ans après Crave, Léonie Pernet dévoile le morceau Hard Billy en septembre 2021 : « Hard Billy est un hymne à la vie et à nos luttes, Hard Billy est un hymne à la diversalité. Hard Billy, le coeur fragile du monde qui bat. Hard Billy c’est le début de l’aventure du Cirque de Consolation », son nouvel album à paraitre le 19 Novembre 2021 !

25 € / 23 € / 19 €

Une soirée électro-pop en compagnie de Léonie Pernet et Malik Djoudi !

L’Aéronef Avenue Willy Brandt – Euralille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T20:00:00 2022-02-18T23:00:00