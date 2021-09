Malik Djoudi 6Mic, 26 février 2022, Aix-en-Provence.

MALIK DJOUDI Nommé artiste révélation aux Victoires de la Musique 2020, l’artiste français à la voix androgyne sort aujourd’hui son nouvel album baptisé «Troie». Un opus dans lequel ses chansons électroniques au cœur sensible se parent de nouveaux atours : plus organiques, chaleureuses et ouvertes aux modes majeurs. Conçu comme une lutte, contre lui-même et contre cette époque, l’album, réalisé par Renaud Letang (Philippe Katerine, François & The Atlas Mountain, Feist, Gonzales) est une délivrance face aux maux de la période. Des mots qui sonnent bien, tout simplement. Autant que les mélodies de Troie, qui, idéales compagnes de nos combats quotidiens, font de nos jours les plus belles des aurores boréales. DONALD PIERRE Vous vous souvenez Aline et l’album Dondolisme? Romain Guerret revient et il est Donald Pierre. Plus vraiment « jeunes gens » ni complètement « moderne », assurément frenchy but pas toujours chic, Donald Pierre – astrologue tropicaliste et gastronome éclairé dans le civil – semble échapper à toute tentative de classification raisonnée mais il n’oublie jamais de produire une musique ultra directe, populaire et totalement personnelle. INFOS PRATIQUES Tarifs : 15€ / 12€ Billetterie : [https://bit.ly/malikdjoudi-tickets](https://bit.ly/malikdjoudi-tickets) Début du concert : 20h30 Ouverture du 6MIC : 18h30 Bar & Restauration sur place

