L’auteur-compositeur, guitariste et interprète, **Malick Diaw** navigue entre afro-folk, afro-blues (blues touareg ou blues ishumar), musiques pulaar (peule) ou mandingue, afro-cubain…, le tout chanté en wolof (sa langue). [**Lire sa bio sur Afrisson**](https://www.afrisson.com/malick-diaw-8941/) **-** * **Un concert annoncé sur l’Agenda des sélections d’Afrisson** **-**

Malick Diaw navigue entre afro-folk, afro-blues, musiques pulaar ou mandingue, afro-cubain…, le tout chanté en wolof. CAFÉ DE LA PLAGE 59 rue de Charonne 75011 Paris Paris Quartier de la Roquette

