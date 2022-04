Maliheh Moradi Le 360 Paris Music Factory, 24 mai 2022, Paris.

Le mardi 24 mai 2022

de 20h30 à 22h00

. payant

La talentueuse chanteuse Maliheh Moradi dévoile son nouveau projet The Moon’s Sigh, un classique iranien pour les fans de musique orientale.

Le 360 Paris Music Factory a pour ambition de favoriser la rencontre des altérités culturelles, ainsi nous sommes heureux de vous présenter notre premier cycle de concerts des Musiques Classiques du Monde.

Tout au long de l’année, un répertoire extraordinairement vaste, alliant sur scène des artistes incroyables des quatre coins du monde en petite formation de chambre, est à découvrir dans ce lieu populaire pour la culture.

DISTRIBUTION

Maliheh Moradi · Voix

Shiva Abedi · Kamancheh

Shahab Azinmehr · Tar

Omid Niavarani · Tombak

La talentueuse chanteuse Maliheh Moradi dévoile son nouveau projet The Moon’s Sigh, un classique iranien pour les fans de musique orientale. Elle y reprend avec brio les compositions de la célèbre chanteuse, Qamar-ol-Moluk Vaziri, mettant en valeur sa voix et la beauté de la culture iranienne.

Ce sont des artistes comme Qamar qui ont fait connaître la musique iranienne dans le monde entier et Maliheh Moradi cherche à poursuivre dans la même voie avec la sortie de ce nouvel album. Née dans une famille de musiciens, elle commence à prendre des leçons de chant avec son père à l’âge de sept ans, son talent naturel indéniable lui permettant de se distinguer. Elle étudie également au conservatoire de musique de Téhéran et reçoit une formation auprès de certains chanteurs persans les plus réputés au monde.

The Moon’s Sigh comprend des chansons puissantes qui transmettent des messages de joie, de chagrin, de beauté et d’amour, depuis le cœur du peuple iranien jusqu’au monde entier. Les mélodies obsédantes présentes dans l’album viennent interpeller l’auditeur, l’invitant à un éveil spirituel. La sortie de l’album est particulièrement opportune : à une époque où les Iraniens ont peur d’être dépouillés de leur identité, Moradi fait usage de la musique pour illustrer la vie authentique du peuple et du pays.

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://le360paris.com/ https://le360paris.com/evenement/maliheh-moradi/

