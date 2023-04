A LA GLOIRE DE MON PÈRE ! BALADE SUR LA SARTHE Embarcadère, 14 juillet 2023, Malicorne-sur-Sarthe.

Au départ de l’embarcadère devant le château de Malicorne-sur-Sarthe , « La Rêveuse de Saint-Nicolas », bateau de la marine de LoIre, vous emmène pour une balade d’environ 3 heures à la découverte de la rivière et des ses curiosités, la faune, la flore, et quelques petites « pépites » bien locales..

2023-07-14 à ; fin : 2023-08-15 13:00:00. EUR.

Embarcadère Parking du Château

Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire



From the pier in front of the castle of Malicorne-sur-Sarthe, « La Rêveuse de Saint-Nicolas », a boat of the LoIre navy, will take you for a 3 hours trip to discover the river and its curiosities, the fauna, the flora, and some small local « nuggets ».

Desde el embarcadero frente al castillo de Malicorne-sur-Sarthe, « La Rêveuse de Saint-Nicolas », un barco de la marina de LoIre, le llevará en un viaje de 3 horas para descubrir el río y sus curiosidades, la fauna, la flora y algunas pequeñas « pepitas » locales.

Von der Anlegestelle vor dem Schloss in Malicorne-sur-Sarthe aus nimmt Sie « La Rêveuse de Saint-Nicolas », ein Schiff der Marine von LoIre, mit auf eine etwa dreistündige Fahrt, auf der Sie den Fluss und seine Sehenswürdigkeiten, die Fauna, die Flora und einige kleine, sehr lokale « Nuggets » entdecken können.

