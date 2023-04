ÉCOUTE ET CRÉE Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: Malicorne-sur-Sarthe

Sarthe

ÉCOUTE ET CRÉE Musée de la Faïence et de la Céramique, 21 avril 2023, Malicorne-sur-Sarthe. Écoute et crée, atelier lecture et modelage.

2023-04-21 à ; fin : 2023-04-21 11:45:00. EUR.

Musée de la Faïence et de la Céramique Rue Victor Hugo

Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire



Listening and creating, reading and modeling workshop Escuchar y crear, taller de lectura y modelado Hören und Gestalten, Workshop Lesen und Modellieren Mise à jour le 2023-02-28 par eSPRIT Pays de la Loire

