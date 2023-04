ATELIER DE LOISIRS CRÉATIFS – RECYCL’CRÉATIFS Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Malicorne-sur-Sarthe

Sarthe

ATELIER DE LOISIRS CRÉATIFS – RECYCL’CRÉATIFS Musée de la Faïence et de la Céramique, 20 avril 2023, Malicorne-sur-Sarthe. Création à partir de matériaux du quotidien.

2023-04-20 à ; fin : 2023-04-20 16:00:00. EUR.

Musée de la Faïence et de la Céramique Rue Victor Hugo

Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire



Creation from everyday materials Creación a partir de materiales cotidianos Kreatives Gestalten mit Alltagsmaterialien Mise à jour le 2023-01-18 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’évènement: Malicorne-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Musée de la Faïence et de la Céramique Adresse Musée de la Faïence et de la Céramique Rue Victor Hugo Ville Malicorne-sur-Sarthe Departement Sarthe Lieu Ville Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe

Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malicorne-sur-sarthe/

ATELIER DE LOISIRS CRÉATIFS – RECYCL’CRÉATIFS Musée de la Faïence et de la Céramique 2023-04-20 was last modified: by ATELIER DE LOISIRS CRÉATIFS – RECYCL’CRÉATIFS Musée de la Faïence et de la Céramique Musée de la Faïence et de la Céramique 20 avril 2023 Musée de la faïence et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe

Malicorne-sur-Sarthe Sarthe