JOURNÉES EUROPÉENNES DES METIERS D’ART AU MUSÉE Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe, samedi 6 avril 2024.

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Les métiers d’art sont à l’honneur.

Au programme : des designers créateurs en résidence et en exposition, des céramistes montrant les différents gestes du travail de la terre (moulage, tournage, ajourage, modelage), un artisan chocolatier ou encore des brodeuses d’art dans le cadre du Festival de la broderie organisée par l’association malicornaise des 4A et l’école de design et d’ébénisterie.

À découvrir aussi, le premier volet de l’exposition « Animaux d’ici & d’ailleurs ».

Musée et animations en accès libre tout le week-end.

Ouverture en continu de 10h à 18h.

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique

Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire musee.malicorne@valleedelasarthe.fr



