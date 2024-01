ATELIER LES MAINS DANS LA TERRE ! Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe, mercredi 28 août 2024.

ATELIER LES MAINS DANS LA TERRE ! Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-28 15:00:00

fin : 2024-08-28 15:45:00

Atelier de découverte, de manipulation et création en argile sans cuisson

Ouvert à tous, cet atelier vous offre une première expérience de la matière et des gestes de potiers. Chaque participant repart avec sa création.

5 €

Public : adultes et enfants dès 4 ans.

29 février : les pantins

7 mars : les insectes

27 avril : les animaux

6 juillet : la forêt

28 juillet : les caches-pots

3 août : les animaux

9 août : les pantins

15 août : la mer

28 août : les vide-poches

1er novembre : Les guirlandes

27 décembre : l’hiver

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique

Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire musee.malicorne@valleedelasarthe.fr



