Sarthe Marçon TASCABILISSIMO !

Victoria Delarozière et Marta Dell’Anno

Bal familial

Durée : 1h | À partir de 4 ans « Tascabilissimo ! » est un petit tour du monde à deux voix et trois instruments : le Violon, l’Alto et l’Accordéon Diatonique. Une invitation au voyage. Une pépite d’énergie. Un bal plus ou moins traditionnel où petit.e.s et grand.e.s se laissent volontiers envouter.

L’une a traversé l’Europe des Pouilles jusqu’à l’Irlande, l’autre l’Amérique du Sud jusqu’à la Louisiane.

Les voilà toutes deux, re-visitant des tubes issus de répertoires populaires méconnus du grand public, y glissant de-ci de-là des compositions et des textes originaux. MARÇON

Samedi 04 février • 16h

Salle des fêtes | Tarif unique 4€

Réservations :

Mairie – 02 43 79 90 30 – reservation@mairie-marcon.fr reservation@mairie-marcon.fr Marçon

