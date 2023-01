MALICES AU PAYS – (NID HAUT, NID BAS) ONICHLIBA Pontvallain Pontvallain Pontvallain Catégories d’Évènement: Pontvallain

Cie La Tangente

Durée : 45 min | De 0 à 3 ans Un nid est un abri, un endroit où l’on se sent en sécurité, où l’on peut se ressourcer. La petite enfance est le temps du nid. Le temps de construire ses ailes, avant de prendre son envol. Ainsi, le spectacle se fait cocon, à partir duquel le petit spectateur pourra déployer son imaginaire. Les créations plastiques et textiles de Virginie Dollat proposent un univers végétal et organique qui suscite l’éveil de tous les sens. Des oiseaux de papier apparaissent et se transforment. Des nids douillets aux textures hybrides se forment, jusqu’à construire un paysage aux reliefs étonnants dans lequel le tout petit est invité à plonger. PONTVALLAIN

Mercredi 08 février • 17h30

Salle des fêtes | Tarif unique 2€

Réservations :

Marie Canevet – 06 44 28 13 84 – adjointcentresocial@comcomsudsarthe.fr adjointcentresocial@comcomsudsarthe.fr Pontvallain

