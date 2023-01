MALICES AU PAYS – L’OMBRE DE LA MAIN Crosmières Crosmières Crosmières Catégories d’Évènement: Crosmières

Sarthe

MALICES AU PAYS – L’OMBRE DE LA MAIN Crosmières, 11 février 2023, Crosmières Crosmières. MALICES AU PAYS – L’OMBRE DE LA MAIN rue de taffary Crosmières Sarthe

2023-02-11 – 2023-02-11 Crosmières

Sarthe Crosmières L’OMBRE DE LA MAIN

Cie 1-0-1

Spectacle d’ombres, vidéo, mouvement

Durée : 30 min | À partir de 18 mois Tels des haïkus graphiques et sonores, une succession de somptueux tableaux où les ombres nous guident, à tous âges, vers des déambulations rêveuses.

Des ombres surgissent et s’animent sur un écran ; celle d’une main s’y déploie également, danse avec ces silhouettes virtuelles, préalablement peintes à la plume et à l’encre de Chine. À l’aide de capteurs et d’un instrument conçu par ses soins (le koto), le marionnettiste dirige ce ballet d’ombres numériques en temps réel, construisant un étonnant récit peuplé d’animaux et de petits personnages, sur fond de paysages inspirés d’estampes japonaises. CROSMIÈRES

Samedi 11 février • 16h • 17h30

Salle des fêtes (près de la Mairie) | Gratuit

Réservations :

Mairie – 02 43 45 83 49

crosmieres.mairie@wanadoo.fr crosmieres.mairie@wanadoo.fr Crosmières

dernière mise à jour : 2023-01-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Crosmières, Sarthe Autres Lieu Crosmières Adresse rue de taffary Crosmières Sarthe Ville Crosmières Crosmières lieuville Crosmières Departement Sarthe

Crosmières Crosmières Crosmières Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crosmieres-crosmieres/

MALICES AU PAYS – L’OMBRE DE LA MAIN Crosmières 2023-02-11 was last modified: by MALICES AU PAYS – L’OMBRE DE LA MAIN Crosmières Crosmières 11 février 2023 Crosmières Crosmières Sarthe rue de taffary Crosmières Sarthe sarthe

Crosmières Crosmières Sarthe