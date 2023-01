MALICES AU PAYS – FABLES, MINIATURES LYRIQUES Montval-sur-Loir Montval-sur-Loir Montval-sur-Loir Catégories d’Évènement: Montval-sur-Loir

Sarthe

MALICES AU PAYS – FABLES, MINIATURES LYRIQUES Montval-sur-Loir, 11 février 2023, Montval-sur-Loir Montval-sur-Loir. MALICES AU PAYS – FABLES, MINIATURES LYRIQUES 92 avenue jean jaurès La castélorienne chateau du loir Montval-sur-Loir Sarthe La castélorienne 92 avenue jean jaurès

2023-02-11 16:30:00 – 2023-02-11 17:30:00

La castélorienne 92 avenue jean jaurès

Montval-sur-Loir

Sarthe Montval-sur-Loir FABLES, MINIATURES LYRIQUES

Cie In-Sense

Opéra

Durée : 50 min | À partir de 8 ans La Compagnie In-Sense vous invite dans son cabinet de curiosités dont la collection d’objets hétéroclites sert d’écrin aux Fables mises en musique par Isabelle Aboulker. Dans cet espace rempli de surprises et source de rêverie, les interprètes donnent voix au célèbre fabuliste et à ses personnages hauts en couleur. Grâce à la musique ciselée de ces opéras miniatures, petits et grands (re)découvriront les textes de La Fontaine, divertissants et profonds, dont le propos acéré trouve écho en chacun de nous. MONTVAL-SUR-LOIR

Samedi 11 février • 16h30

La Castélorienne | Tarif unique 4€

Réservations :

La Castélorienne – Centre de Cultures

92 avenue Jean Jaurès, Château-du-Loir – 02 43 79 47 97

lacastelorienne@montvalsurloir.fr lacastelorienne@montvalsurloir.fr La castélorienne 92 avenue jean jaurès Montval-sur-Loir

dernière mise à jour : 2023-01-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Montval-sur-Loir, Sarthe Autres Lieu Montval-sur-Loir chateau du loir Adresse Montval-sur-Loir Sarthe La castélorienne 92 avenue jean jaurès Ville Montval-sur-Loir Montval-sur-Loir lieuville La castélorienne 92 avenue jean jaurès Montval-sur-Loir Departement Sarthe

Montval-sur-Loir chateau du loir Montval-sur-Loir Montval-sur-Loir Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montval-sur-loir-montval-sur-loir/

MALICES AU PAYS – FABLES, MINIATURES LYRIQUES Montval-sur-Loir 2023-02-11 was last modified: by MALICES AU PAYS – FABLES, MINIATURES LYRIQUES Montval-sur-Loir Montval-sur-Loir chateau du loir 11 février 2023 92 avenue jean jaurès La castélorienne chateau du loir Montval-sur-Loir Sarthe Montval-sur-Loir Montval-sur-Loir, Sarthe sarthe

Montval-sur-Loir Montval-sur-Loir Sarthe