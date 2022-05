Malibu Open Slalom Pro AM 2022 / French Edition

Malibu Open Slalom Pro AM 2022 / French Edition, 8 juillet 2022, . Malibu Open Slalom Pro AM 2022 / French Edition

2022-07-08 – 2022-07-10 Nous sommes heureux de vous annoncer le retour à Lacanau du Malibu Open PRO French Edition !

Du 8 au 10 Juillet 2022

Pour les professionnels et les amateurs !

Cash prize de $37,000

Planning pour les professionnels (Le Samedi) :

• 2 phases de qualifications

• 1 phase finale avec un Top 6 Hommes et un Top 4 Femmes, le samedi après-midi Planning Amateurs :

• 2 phases de groupes

• 1 phase finale

