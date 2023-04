MADAGASCAR en lumière, 13 mai 2023, Malherbe-sur-Ajon Malherbe-sur-Ajon.

Malherbe-sur-Ajon ,Calvados , Malherbe-sur-Ajon

MADAGASCAR en lumière

Chapelle Saint-Clair Malherbe-sur-Ajon Calvados

2023-05-13 18:30:00 18:30:00 – 2023-05-13 22:00:00 22:00:00

Malherbe-sur-Ajon

Calvados

Malherbe-sur-Ajon .

– Présentation des actions de développement et de solidarité avec un village e la côte est de l’ile portées par l’association AMN 14. Celle-ci sera accompagnée de la lecture de poésies malgaches illustrées par une création artistique de Catherine Müller de Shongor, artiste peintre et graveur et avec la participation des éditions Dodovole ainsi que Johary Ravaloson, écrivain malgache.

– Exposition des travaux réalisés par les élèves de l’école de Malherbe-sur-Ajon dans le cadre de la « semaine Africaine »

– Vente d’artisanat malgache et de vanille.

– Présentation des actions de développement et de solidarité avec un village e la côte est de l’ile portées par l’association AMN 14. Celle-ci sera accompagnée de la lecture de poésies malgaches illustrées par une création artistique de Catherine Müller de Shongor, artiste peintre et graveur et avec la participation des éditions Dodovole ainsi que Johary Ravaloson, écrivain malgache.

– Exposition des travaux réalisés par les élèves de l’école de Malherbe-sur-Ajon dans le cadre de la « semaine Africaine »

– Vente d’artisanat malgache et de vanille.

domyvoisin@gmail.com +33 6 70 45 96 64

Malherbe-sur-Ajon

dernière mise à jour : 2023-03-28 par