Festival Malguénac · Jazz et alentours Malguénac, Morbihan, 18 août 2022 18:00, Malguénac.

18 – 21 août Sur place Pass 3 jours : Sur place (à partir du 15 août) 55 €

Avant le festival , en loc Réseau Fnac et ticketmaster

Pass 1 jour : Sur place 25 € / 17 €

Festival Jazz incontournable en centre-bretagne. Concerts, Exposition, Stage, Ateliers, Jam session… Tout y sera, tout brillera, soyez les bienvenus !

FESTIVAL JAZZ DE MALGUÉNAC #25

du 18 au 21 août 2022

Toute une équipe de bénévoles fait vivre le jazz, et plus largement la musique, en centre-bretagne. Le Festival de Malguénac est une institution ancrée dans le paysage des festivals pour les spectateurs et les artistes de tous horizons. Au programme : concerts, ateliers, stages, exposition et jam session pour continuer à promouvoir la culture et le jazz dans un cadre à taille humaine, une ambiance chaleureuse et festive.

Des riffs furieux et électrisants jusqu’à la plus douce poésie, des expériences hallucinées qui côtoient les traditions ancestrales, de l’engagement dans l’importance du sens des mots et bien évidemment, la place aux Dance Floor les plus déjantés. Tout y sera, tout brillera, soyez les bienvenus !

PROGRAMMATION

JEUDI 18 AOÛT

Thomas de Pourquery & Supersonic | Madeleine Cazenave · Rouge | Zarboth | Nout | Daïda

VENDREDI 19 AOÛT

Lakecia Benjamin Quartet | Laurent Bardainne & Tigre d’eau douce | Poil & Junko Ueda | Watchdog | Deli Teli

SAMEDI 20 AOÛT

Leïla Martial · BAA BOX | London Afrobeat Collective | Marc Nammour & Loïc Lantoine · Fiers et Tremblants | Ti’Kaniki | Akène Bleu

+ Exposition au Boulodrome, Jam session, stage et ateliers…

Plus d’informations sur le site du Festival de Malguénac !

Malguénac, Morbihan Malguénac 56300 Malguénac Morbihan

jeudi 18 août – 18h00 à 23h59

vendredi 19 août – 18h00 à 23h59

samedi 20 août – 18h00 à 23h59

dimanche 21 août – 13h00 à 23h59