Carnet de voyage Espagne Malgret de mar, 23 avril 2023, Tossa de Mar. Carnet de voyage Espagne 23 – 28 avril Malgret de mar 600 (possibilité d’aide par l’État pour les publics éligibles) La situation géopolitique actuelle impactent nos jeunes.

S’évader, changer de cadre, faire des rencontres et se créer des souvenirs devient une priorité.

Les séjours de vacances sont également un lieu propice aux interactions sociales entre pairs mais également avec d’autres individus issus de milieux sociaux et culturels variés. « Les voyages forgent la jeunesse », sortir de son quotidien et découvrir un nouveau pays permettra d’ouvrir les jeunes à de nouvelles expériences et d’élargir leur horizon.

Les richesses de l'architecture Catalane les entraineront du Moyen-Âge à la folie et l'audace de l'architecte Antoni Gaudi et ses multitudes réalisations visibles à Barcelone.

2023-04-23T08:00:00+02:00 – 2023-04-23T23:59:00+02:00

2023-04-28T00:00:00+02:00 – 2023-04-28T19:00:00+02:00

