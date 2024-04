Malfrats malgré eux – Cie des bottes rouges Fabrique à Impros (La) Nantes, samedi 13 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-13 21:00 – 22:30

Gratuit : non Plein tarif : 14 € Tarif réduit : 11 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Une femme, un homme, un duo. Quand deux vies ordinaires et sans histoire basculent inexorablement vers le crime. Il suffit parfois d’un rien pour qu’un chemin tout tracé bifurque et prenne une tournure qu’on n’imaginait pas… Malfrats Malgré eux s’inspire du cinéma de genre et de ses déclinaisons cinématographiques (burlesque, comédie, gangster movie, etc) comme un hommage aux Frères Coen et aux petits romans noirs corsés, où des gens ordinaires se retrouvent attifés d’habits bien trop grands pour eux. Spectacle improvisé de La Compagnie Les Bottes Rouges, créé et interprété par Charlotte Baheu et Laurent Mazé. Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h15

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/