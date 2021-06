Malestroit Espace culturel Le Pass'temps Malestroit, Morbihan Malestroit en croquis Espace culturel Le Pass’temps Malestroit Catégories d’évènement: Malestroit

Morbihan

Malestroit en croquis Espace culturel Le Pass’temps, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Malestroit. Malestroit en croquis

Espace culturel Le Pass’temps, le samedi 18 septembre à 10:00 Présentation des croquis réalisés lors de la Journée des croqueurs de patrimoine et de la carte interactive présentant le patrimoine bâti malestroyen. Espace culturel Le Pass’temps 5-7 rue Ste Anne 56140 Malestroit Malestroit Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Malestroit, Morbihan Autres Lieu Espace culturel Le Pass'temps Adresse 5-7 rue Ste Anne 56140 Malestroit Ville Malestroit lieuville Espace culturel Le Pass'temps Malestroit