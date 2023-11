Marché de Noël Malesherbes Le malesherbois, 9 décembre 2023, Le malesherbois.

Journée d’animation en centre-ville avec un marché gourmand (de 10h à 19h), des tours de calèche (de 10h à 17h), la présence du Père Noël et de sa mascotte (de 14h à 19h), une banda de Noël (de 15h à 16h), un stand de maquillage pour les enfants (de 15h à 18h) et une déambulation d’échassiers et de jongleurs (10h / 11h / 12h15 / 13h15).

Malesherbes Place du Martroy (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 34 85 36 »}]

