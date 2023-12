Les Délices des Lutins Malesherbes Le malesherbois Catégorie d’Évènement: Le malesherbois Les Délices des Lutins Malesherbes Le malesherbois, 9 décembre 2023 08:00, Le malesherbois. Les Délices des Lutins Samedi 9 décembre, 09h00 Malesherbes Vente de confiseries, chocolat chaud et jus de pommes chaud aux épices

Tentez de gagner le poids de la hotte du Père Noël ! Malesherbes Place du Martroy (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 34 61 36 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T09:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00
Association Arc en Ciel Centre Social
Détails
Heure : 08:00
Catégorie d'Évènement: Le malesherbois
Lieu
Malesherbes
Adresse
Place du Martroy (Malesherbes), Le malesherbois
Ville
Le malesherbois

