Cet évènement est passé Guinguette des bords de l’Essonne Malesherbes Le malesherbois Catégorie d’Évènement: Le malesherbois Guinguette des bords de l’Essonne Malesherbes Le malesherbois, 10 septembre 2023, Le malesherbois. Guinguette des bords de l’Essonne Dimanche 10 septembre, 11h00 Malesherbes Voir http://www.ville-lemalesherbois.fr/item/2076-guinguette-sur-les-bords-de-l-essonne-10-septembre Pour la 3ème année consécutive, la commune du Malesherbois organise une guinguette le dimanche 10 septembre 2023 à partir de 11h00 sur les bords de l’Essonne – près de la baignade à Malesherbes. Olivier Selac, accordéoniste de renom, se chargera d’animer en musique cette journée ! Cette année, la Polynésie sera mise à l’honneur avec découverte culinaire des îles de Wallis-et-Futana et démonstrations de danses de l’association Felave’i. Au programme :

Démonstrations de danses par MDM, grands jeux en bois par l’ association Arc-en-Ciel, Clowns de l’école de Cirque de Boynes…. Restauration sur place avec les Food Truck de LuluBurger, Crepe ny, L’Ecu de France, Chez Lili Nangeville et Cuisine d’ailleurs Malesherbes. Malesherbes Place du Martroy (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois [{« type »: « link », « value »: « http://www.ville-lemalesherbois.fr/item/2076-guinguette-sur-les-bords-de-l-essonne-10-septembre »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T11:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00

Malesherbes Place du Martroy (Malesherbes), Le malesherbois

