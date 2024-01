Carnaval de Malemort 2024 Malemort, dimanche 18 février 2024.

Malemort Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 14:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00

Le Carnaval de Malemort est un rendez-vous incontournable. Cette année encore, les bénévoles du comité des fêtes de Malemort ont mis tout leur cœur et leur bonne humeur pour confectionner les chars fleuris. Les petits et les grands pourront retrouver leurs personnages favoris, comme chaque année.

Rendez-vous cette année avec Super Mario, les Looney Tunes, Tic et Tac, Spidey, Objectif lune, Funko Pop, Raya et le dernier dragon ou bien encore Donald et Daisy. Sans oublier le char de Monsieur Carnaval et celui de la Reine Océane Conjat, accompagnée de ses dauphines. Au total, ce sont 8 chars qui défileront pour notre plus grand plaisir. Mention spéciale à tous les bénévoles et à toute la super équipe des supers bricoleurs, fleuristes, maquilleurs du carnaval.

Départ du défilé à 14h de la salle des Châtaigniers, avec 3 passages en centre-ville.

Tout public, accès gratuit.

Le Carnaval de Malemort est un rendez-vous incontournable. Cette année encore, les bénévoles du comité des fêtes de Malemort ont mis tout leur cœur et leur bonne humeur pour confectionner les chars fleuris. Les petits et les grands pourront retrouver leurs personnages favoris, comme chaque année.

Rendez-vous cette année avec Super Mario, les Looney Tunes, Tic et Tac, Spidey, Objectif lune, Funko Pop, Raya et le dernier dragon ou bien encore Donald et Daisy. Sans oublier le char de Monsieur Carnaval et celui de la Reine Océane Conjat, accompagnée de ses dauphines. Au total, ce sont 8 chars qui défileront pour notre plus grand plaisir. Mention spéciale à tous les bénévoles et à toute la super équipe des supers bricoleurs, fleuristes, maquilleurs du carnaval.

Départ du défilé à 14h de la salle des Châtaigniers, avec 3 passages en centre-ville.

Tout public, accès gratuit.

.

Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par Corrèze Tourisme