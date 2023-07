Vide-greniers du Comité de Jumelage Malemort-Sakal Malemort, 10 septembre 2023, Malemort.

Malemort,Corrèze

Le Comité de Jumelage Malemort-Sakal organise son vide grenier. Buvette & restauration sur place

En journée, sur le parking « Les Plaisirs Pâtissiers » rue Charles Boulle. Tarif : Stand 5m x 5m – 15€.

2023-09-10

Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Malemort-Sakal Twinning Committee organizes its garage sale. Refreshments & food on site

Daytime, in the « Les Plaisirs Pâtissiers » parking lot, rue Charles Boulle. Price: Stand 5m x 5m – 15?

El Comité de Hermanamiento Malemort-Sakal organiza su venta de garaje. Refrescos y catering in situ

Durante el día, en el aparcamiento « Les Plaisirs Pâtissiers », rue Charles Boulle. Precio: Stand 5m x 5m – 15?

Das Partnerschaftskomitee Malemort-Sakal organisiert seinen Flohmarkt. Getränke & Essen vor Ort

Tagsüber auf dem Parkplatz « Les Plaisirs Pâtissiers » in der Rue Charles Boulle. Preis: Stand 5m x 5m – 15?

