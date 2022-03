Malek Mondeville, 13 mai 2022, Mondeville.

Cette rencontre, orchestrée par la compositrice Sarah Murcia, semble évidente. Le temps d’un voyage normand, Kamilya Jubran, chanteuse et oudiste palestienne, forme un duo atypique avec l’Orchestre Régional de Normandie.

Entre Moyen-Orient et Maghreb, les deux compositrices inventent un répertoire singulier qui flirte aussi bien avec le jazz que la musique traditionnelle arabe. Une voix pure et sauvage réclame la liberté et dénonce les sacrifices. Elle s’élève et porte les paroles séculaires des poètes bédouins, palestiniens ou égyptiens. Aucune frontière ne l’effraie, la chanteuse emprunte autant à la sagesse millénaire qu’aux poètes contemporains en exil. En douceur, cette résistante visite les brèches pour construire son propre monde, libre et beau.

Crédits photo : Julie Barrau

+33 2 31 35 65 94 https://www.larenaissance-mondeville.fr/

