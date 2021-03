Aoste Théâtre Splendor,Aoste Aoste « Maléfice » de Marguerite Yourcenar Théâtre Splendor,Aoste Aoste Catégorie d’évènement: Aoste

Le spectacle « Maléfice », dit par Claudine Chenuil accompagnée par la musique de Vincent Boniface, raconte une séance de désenvoûtement décrite par Marguerite Yourcenar comme « une évocation réaliste des mœurs italiennes ». L’action se situe en France, sur la Méditerranée, dans une famille d’émigrés italiens où un guérisseur va tenter de lever le sort qu’on aurait jeté sur une jeune femme tuberculeuse.

Le spectace se tiendra au Théâtre Splendor d’Aoste, en présence d’un public restreint si les conditions sanitaires le permettent, et sera diffusé en live streaming le 27 mars 2021 à 18h30, sur la plateforme [https://bobine.tv](https://bobine.tv) où il sera disponible en différé du 28 au 31 mars 2021. Accès gratuit.

2021-03-27T18:30:00 2021-03-27T20:00:00;2021-03-28T18:30:00 2021-03-28T20:00:00;2021-03-29T18:30:00 2021-03-29T20:00:00;2021-03-30T18:30:00 2021-03-30T20:00:00

